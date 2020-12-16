Уважаемые жители и гости Шымкента! От всего сердца поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан!

Первый Президент страны — Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «В летописи каждой страны есть судьбоносные рассветы, ставшие началом ее новой истории. Утро новой эры для нас состоялось 16 декабря 1991 года. В этот день появилась новая республика – Казахстан».

В этом году исполняется 29 лет нашей независимости, которая возвеличила национальные ценности, пробудила национальную честь, провозгласила миру казахстанцев как свободолюбивых и сильных духом людей. За это время страна добилась больших успехов. Динамичное развитие нашего государства лежит в основе стабильной политики и внутреннего единства. Казахстан получил мировое признание как правовое, самостоятельное и демократическое государство. Благодаря мудрой политике Нурсултана Абишевича Назарбаева республика встала на путь поступательного развития. И сегодня, под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева с его новой рациональной политикой, наша страна продолжает двигаться вперед.

Бесценным подарком независимости стало то, что Шымкент получил статус третьего по значимости города страны, обретя новые возможности. С каждым годом растет благосостояние шымкентцев, улучшается уровень жизни в мегаполисе, строится жилье, решаются вопросы инфраструктуры.

Город достойно справился с ролью культурной столицы СНГ в 2020 году. Общественность широко отметила 2200-летний юбилей Шымкента, включенный в список международных юбилеев с одобрения ЮНЕСКО, а также 1150-летие всемирно известного мыслителя Востока Абу Насыра аль-Фараби и 175-летие великого Абая. Все это плоды нашей независимости!

В этот знаменательный праздник желаю каждой семье мира и благополучия, новых успехов на благо Родины, процветания и оптимизма! Пусть идея Мәңгілік Ел, воплощаясь в жизнь, принесет нашей стране еще больше признания и побед!

Мурат АЙТЕНОВ,аким города Шымкента