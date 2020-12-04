На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Шымкента Мурат Айтенов ответил на вопрос журналистов о развитии массового спорта в третьем мегаполисе страны.

-На сегодня из общего числа населения 235 тысяч — это молодежь. Для развития массового спорта делается все необходимое. Действует 231 спортивная площадка, в следующем году планируется открыть еще 150 новых, в данное время решается вопрос с оформлением и выделением земельных участков.

Кроме того шымкентцы активно участвуют в утренних и вечерних зарядках, которые проводятся в парках и дендропарке Шымкента.