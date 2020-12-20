Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности МОН РК в п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.

К настоящему времени НИИ проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.

Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз.

До конца декабря т. г. будет завершена вакцинация трех тысяч добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз.

«Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Строительные работы ведутся согласно графику. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.

Источник: primeminister.kz