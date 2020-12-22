По данным городского управления жилья, с начала года на основе арендного жилья и льготных ипотек квартиры были выданы 1090 малообеспеченным гражданам.

В рамках строительства арендных квартир, а также по программе «Жастар» более 900 молодых людей получили жилье. В целом в этом году стоящим в очереди на получение жилья 2696 жителям города были предоставлены квартиры по программам арендных квартир, «5-20-25», «7-20-25» и «Бақытты отбасы». Квартиры распределены из жилых домов в микрорайонах «Нурсат», «Туран» и «Шымсити».

«Для того, чтобы получить квартиру по льготным программам, гражданин должен сначала встать в очередь. Учитывается недостаточный доход и то, что он и члены его семьи не владели домом последние пять лет, — отметила руководитель отдела управления жилья Жулдызай Ордабекова.

В первом полугодии следующего года по программе «Жастар» около тысячи квартир будут распределены многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения.

Сейчас в очереди на получение жилья состоят более 40 тысяч жителей.

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