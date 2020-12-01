В связи с празднованием Дня Первого Президента жители спрашивают, будут ли работать рынки и торгово-развлекательные центры. Мы этот вопрос направили специалистам и получили ответ.

Жумабек Ержанов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «1 декабря — праздничный день. Поэтому, согласно постановления главного санитарного врача, рынки в городе не будут работать, также должны быть закрыты торгово-развлекательные центры. В противном случае нарушители будут привлечены к ответственности. Относительно движения общественного транспорта — он будет работать, как обычно».

Санврачи призывают шымкентцев соблюдать все санитарные требования. В связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация в городе стабильная, Шымкент находится в зеленой зоне. Но не стоит расслабляться, говорят они.

Шынар Оразова