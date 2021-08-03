В Шымкенте переписали постановление.

Едва город хотели закрыть чуть ли ни на полный карантин, взбунтовались предприниматели. Постановление закрывало непродуктовые магазины и рынки. Спустя пару дней постановление изменили, работать разрешили почти всем.

Вход на шымкентские базары вновь разрешен. Правда только по Ашык. Зарегистрироваться придется всем и продавцам и покупателям, иначе на рынок не пустят. Санврачи пересмотрели постановление. Предыдущее наделало немало шума, базары хотели закрыть на две недели, продавцы тогда пожаловались — товар пропадет. В итоге решили, что городские рынки будут работать по будним до 5 часов вечера.

Горожан на базарах немного. Продавцы говорят, люди спешили закупиться всем необходимым впрок, до выхода нового постановления.

Разрешили работать и детским садам. Правда, с некоторыми условиями.

Работать в Шымкенте, с некоторыми ограничениями продолжили непродуктовые магазины, торговые центры, вещевые рынки, кафе и рестораны, и даже бани и сауны. Вот только ситуация в городе продолжает ухудшаться.