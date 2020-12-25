Иностранца с наркотиками в тюбике из-под крема задержали в Туркестанской области.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение из пограничного пропускного пункта “Жибек Жолы” о том, что задержан иностранец, подозреваемый в перевозке наркотиков. На место происшествия сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы районного отдела полиции.

Как выяснилось, на наркотики сработала служебная собака по кличке Нано. Полицейские задержали подозреваемого, гражданина Узбекистана, который направлялся на свою родину. При обыске задержанного оперативники обнаружили в сумке тюбик из-под крема с содержимым наркотического вещества со специфическим запахом.

Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось “высушенной марихуаной”, общим весом около 45 гр. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено”.

Подозреваемого доставили в Сарыагашский РОП для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Мужчина арестован. Ведется следствие.