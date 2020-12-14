Аким области Умирзак Шукеев посетил Мактааральский и Жетысайский районы для ознакомления с ходом ремонта дорог республиканского и областного значения.

Отметим, состояние дорог в южных районах Туркестанской области за год достигло хорошего и удовлетворительного уровня с 52% до 90%, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«В Мактааральском, Жетысайском, Шардаринском, Келесском, Сарыагашском районах вдоль границы проживает около миллиона человек. В прошлом году, при подготовке Комплексного плана развития области, мы решили уделить побольше внимания этим районам. С тех пор в этих густонаселенных районах проводится большая работа. Самая первая проблема – это дороги. На начало прошлого года, уровень дорог, находившихся в удовлетворительном состоянии, составил 52%. Почти за год уровень дорог республиканского и местного значения, а также между селами в хорошем состоянии достиг 90%. Второй важный момент — инфраструктура. Проводится систематическая работа по вопросам обеспечения населения питьевой водой, природным газом, канализацией и теплоснабжением. Более того, в плановом порядке будет проведена соответствующая работа и по жилищным вопросам», — сказал аким области Умирзак Шукеев.

Напомним, в текущем году был запланирован средний ремонт на 6 участках, в настоящее время ремонтные работы уже завершены на 5 участках протяженностью 88 км. В частности, капитальный и средний ремонт проведен на автодороге А–15 «Жизак – Гагарин – Жетысай – Киров – Кызыласкер – Абай – Сарыагаш — Жибек Жолы» протяженностью 63 км, на подъездной дороге к селу Атакент, на автодороге «Самара-Шымкент» протяженностью 11 км. Также до конца года отремонтируют участок подъездной автодороги «Гулистан» протяженностью 22 км.

В целом, в Мактааральском и Жетысайском районах запланировано отремонтировать 130 км дорог. До конца года будут полностью завершены работы на автомобильных дорогах «Ульгули-Таубай ата» и «Ынталы-Фирдоуси». Кроме того, близятся к завершению ремонтные работы на автомобильной дороге областного значения «Жетысай-Макталы» протяженностью 19,9 км. В числе дорог, которые планируется достроить в 2021 году — автомобильная дорога КХ-8, берущая свое начало в Шардаринском районе. Половина этой трассы соединяет границу Узбекистана с населенными пунктами Шардара, Арысь и Темирлан, она будет введена в эксплуатацию в этом году, другая половина — между селом Коксу Шардаринского района и городом Арысь уже в следующем году.