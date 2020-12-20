За выходные и праздничные дни в Туркестанской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, передает Otyrar.KZ.

19 декабря примерно в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Ордабасинском районе на 125 км трассы Шымкент-Самара произошло ДТП.

В результате опрокидывания грузовой автомашины на месте происшествия от полученных травм скончался водитель фуры. На место ДТП прибыли полицейские и сотрудники ДЧС.

В тот же день на трассе Шымкент-Туркестан возле поселка Ески Икан водитель грузовой автомашины DAF, не справившись с рулевым управлением из-за гололеда, допустил опрокидывание автотранспорта.

В результате ДТП, водитель грузовика также скончался от полученных травм на месте происшествия.

Дознавателями выясняются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.