В мессенджерах и социальных сетях казахстанцы рассылают сообщение о вакцинации от COVID-19. В тексте сказано, что «казахстанцев хотят отравить вакциной» и что тем, кто откажется делать прививку, грозит увольнение. Это фейк, передает stopfake.kz

Во-первых, в Казахстане пока лишь рассматривается возможность закупки российской вакцины «Спутник V» и ее производства на территории нашей страны. Окончательное решение будет принято лишь после того, как препарат пройдет все этапы испытаний.

«По информации российской стороны, данные об итогах третьего этапа клинических испытаний нам предоставят в ближайшее время. Только после получения полных данных будет решен вопрос о применении вакцины на территории Казахстана. На данный момент казахстанцы не принимают участия в клинических испытаниях препарата», — сообщил заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков в ходе брифинга СЦК в прямом эфире.

Во-вторых, отчет о прошедших фазах клинических испытаний не содержит никаких данных об отравлениях вакциной или серьезных побочных эффектах после ее применения.

В-третьих, массово вакцинировать рабочих каких-либо российских предприятий от COVID-19 вакциной «Спутник V», как это говорится в сообщении, не могли. Дело в том, что на сегодняшний день массовая вакцинация началась только в Москве, она стартовала 4 декабря. В регионах прививать желающих начнут на следующей неделе.

Таким образом, все, что написано в рассылке, это вымысел.