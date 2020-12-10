В Казнете вновь набирает популярность фейк о том, что ношение медицинских масок может спровоцировать необратимые изменения личности, сделать людей покорными и молчаливыми. Это безосновательно, передает stopfake.kz.

На самом деле нет ни одного исследования, которое бы подтверждало эти утверждения. Напротив, психологи склонны считать, что ношение медицинских масок во время пандемии способствует выработке чувства безопасности в обществе и уменьшает стресс, депрессию и тревогу.

Более того, под «необратимыми изменениями личности» специалисты чаще всего подразумевают шизофренический дефект, который может быть вызван только внутренними факторами. Следовательно, ношение маски спровоцировать его никак не может.

Другие изменения личности могут быть вызваны сильной алкогольной или наркотической зависимостью, приемом сразу нескольких сильнодействующих лекарственных препаратов, заболеваниями мозга или серьезными травмами.

Таким образом, теория о том, что, надев медицинскую маску, можно заработать расстройство личности, – фейк.

Ношение масок, частое мытье рук и соблюдение социальной дистанции являются действенными мерами профилактики распространения COVID-19.