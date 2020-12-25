Пользователи Казнета обсуждают фото «тестов» на СOVID-19, передает Otyrar.KZ.

Упаковки на снимке маркированы по-разному: на одном указано Positive Control, а на другом — Negative Control.

Кроме того, на одной из них есть знак биологической опасности. Некоторые пользователи сочли это доказательством того, что результат теста предопределен заранее, а проводить их опасно для жизни.

На самом деле на фото изображен вовсе не тест на COVID-19, а лишь его комплектующие: положительный и отрицательный контрольные образцы, которые необходимы для корректного проведения анализа.

Знак биологической опасности предупреждает о содержании в наборе менее 0,1% азида натрия, который считается токсичным и относится ко II классу опасности. Тем не менее в указанной концентрации он не способен причинить серьезный вред организму и вызвать летальный исход.

В инструкции по применению теста также указано наличие этого вещества и даны рекомендации, что делать в случае попадания его на кожу или слизистые оболочки.

Из этого следует, что утверждение о заранее «готовых» тестах с предопределенным результатом – фейк. На фото показана лишь часть набора для тестирования.