Справку требуют не во всех городах.

Если раньше ПЦР-справки необходимы были для вылета за рубеж или когда казахстанцы летели на родину, то теперь справка, удостоверяющая, что у вас отрицательный тест на коронавирус, необходима и для перелетов между городами и регионами страны.

Правда, справку требуют не во всех городах. Лишь в Восточно-Казахстанскую область. Если вы наметили путешествие в эти города Казахстана, для того, чтобы вернуться домой, вам придется сдать ПЦР-тест.

Пассажиры, вылетающие из г. Петропавловск обязаны иметь при себе ПЦР-справку с отрицательным результатом. Срок действия справки не должен превышать 3 суток с даты выдачи. Исключением являются дети возрастом до 5 лет.

Пассажиры, вылетающие из городов Усть-Каменогорск и Семей допускаются к перелёту только при наличии справки с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 сроком не более 3 суток с момента выдачи.