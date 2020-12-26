Проект строительства данных площадок на крыше многоэтажного дома прошел государственную экспертизу и был одобрен.

Аким Туркестана Рашид Аюпов вместе с руководителями ответственных отделов посетил строящиеся жилые дома в административно-деловом центре. Общее количество строящихся 7-этажных домов — 24.

Кроме того, аким города поручил создать качественную детскую игровую площадку на крышах домов. Также отметил, что ответственность за безопасность на жилых объектах несут не только подрядчики и строители, но и «Отдел строительства», который будет принимать ее в будущем, и подчеркнул, что завтра они будут нести ответственность как перед народом, так и перед законом.

Стоит отметить, что проект строительства данных площадок на крыше многоэтажного дома прошел государственную экспертизу и был одобрен.

Он также подчеркнул необходимость увеличения количества рабочих и обеспечения своевременного проведения строительных работ. В целом в настоящее время в ряде строящихся многоквартирных домов ведутся работы по установке газовых котлов и внутренней отделки.