В случае продажи квартиры, находящейся на праве собственности менее года, какие возникают налоговые обязательства?

На вопрос отвечает специалист Департамента государственных доходов по Туркестанской области:

В случае возникновения положительной разницы между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения, при продаже квартиры, находящейся на праве собственности менее года с даты регистрации, возникает обязательство по предоставлению декларации по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в срок до 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом и уплате индивидуального подоходного налога не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу.