День Независимости, отмечаемый — 16 и 17 декабря в Казахстане в 2020 году, приходится на среду и четверг.

Для удобства отдыха казахстанцев Правительство РК подписало постановление о переносе выходного дня с воскресенья 20 декабря на 18 декабря пятницу, сообщает uchet.kz.

Таким образом, в середине месяца можно будет отдохнуть 4 дня подряд: при пятидневной рабочей неделе – 16, 17, 18, 19 декабря, а вот в воскресенье 20 декабря — на работу;

при шестидневной рабочей неделе – 16, 17, 18 декабря выходные, 19, 20 декабря и далее — рабочие дни.