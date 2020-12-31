В январе 2021 года Отбасы банк запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. Об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передает Sputnik.

Нужно иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с неистекшим сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ или на портале egov.kz.

— Портал будет очень простой. Там можно будет шаг за шагом определиться, на какую цель вы хотите потратить свои пенсионные накопления. Первая цель – полный расчет по любым гражданско-правовым сделкам, где вы приобретаете себе жилище в собственность. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия, договор приватизации, договор о долевом участии в жилищно-строительном кооперативе, договор рассрочки, обмена жилища. То есть мы предусмотрели все возможные способы приобретения жилья за полный расчет, — сообщила Ибрагимова.

Вторая цель – внесение первоначального взноса по ипотеке, когда человек хочет приобрести новое жилье, продолжила она.

Третья цель – частичное или полное погашение задолженности по имеющемуся ипотечному жилищному займу. Здесь будет погашение основного долга и вознаграждения, штрафы и пени приниматься не будут», — сказала она.

Четвертая цель – получение ипотечного жилищного займа в системе жилищно-строительных сбережений.

Пятое — рефинансирование, шестое – полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды.

— Есть у нас долгосрочная аренда от фонда недвижимости «Самрук-Казына», от Казахстанской ипотечной компании, от других различных компаний. Здесь долгосрочная аренда с правом выкупа тоже предусмотрена, — добавила она.

Седьмая цель – уступка прав заявителя ближайшим родственникам.

— Правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники брат, сестра могут переуступить часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды, — сказала Ибрагимова.

Восьмая цель – лечение.

На сегодня проект правил находится на обсуждении.

Для подачи заявления заявителю нужно будет:

— зайти на портал, авторизоваться с ЭЦП и открыть Личный кабинет;

— выбрать цель, на которую заявитель хочет потратить средства. У каждой цели свой список документов, их нужно заранее отсканировать;

— указать сумму, которую хочет использовать;

— нажать кнопку «Сформировать заявку»;

— подписать с помощью ЭЦП три заявления, необходимые для запроса средств в ЕНПФ;

— далее клиент (при наличии спецсчета) нажимает кнопку «Отправить заявку в ЕНПФ»;

— после получения уведомления о наличии необходимой суммы, клиенту открывается окно загрузки документов. Документы должны быть загружены в течении 45 рабочих дней после поступления средств на спецсчет. В противном случае они будут возвращены в ЕНПФ.