Чтобы не испортить праздники себе и окружающим, а также не стать жертвой пожара, сотрудники ЧС советуют соблюдать некоторые правила.

Приближается самый волшебный праздник в году – Новый год.

Полки магазинов и рынков пестрят игрушками, украшениями и, конечно же, гирляндами. На что же, прежде всего, стоит обращать внимание при выборе новогодних гирлянд? Чем руководствоваться? На эти вопросы были даны рекомендации сотрудниками Управления по ЧС Аль-Фарабийского района и пожарных частей №3 и №5. Профилактические рейды оперативная группа провела в праздничные дни в местах продаж новогодних украшений, передает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Чтобы не испортить праздники себе и окружающим, а также не стать жертвой пожара, сотрудники ЧС советуют соблюдать некоторые правила при выборе гирлянды:

— ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы знать, как правильно собрать и установить освещение и безопасно заменить лампочку;

— если вы используете гирлянды, которые использовались в течение многих лет, проверьте их состояние. Все, что требуется, это крошечный кусочек открытой проводки или другой неисправности, чтобы создать потенциальную опасность пожара;

— некоторые гирлянды пригодны для использования на улице, а другие исключительно для внутреннего использования;

— когда вы покидаете комнату на длительное время, отправляетесь спать или выходите из дома, всегда выключайте и вытаскивайте из розетки свои декоративные огни. Если у вас живая ёлка в кадке, не поливайте её, когда включены огни;

— не разбирайте осветительные приборы и не пытайтесь каким-либо образом модифицировать их;

— внимательно следите за декоративным освещением при первом включении, чтобы убедиться, что оно работает так, как должно;

— если лопнет лампа, сразу замените её.