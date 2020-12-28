В Туркестанской области проводится активная работа по социально-экономическому развитию города Арысь.

Глава региона Умирзак Шукеев прибыл в город железнодорожников для ознакомления с ходом проводимых здесь работ.

В первую очередь аким области посетил ТОО «KAZ PLEMZAVOD», где на территории 6 тыс. га занимаются развитием племенного животноводства, а также встретился с аграриями.

В этом году товарищество получило в «Аграрной кредитной корпорации» кредитный займ в размере 1 млрд. 332 млн. тенге. Инвестировав дополнительно собственные 300 млн тенге, руководство закупило 2050 голов племенного крупного рогатого скота калмыцкой породы из Российской Федерации, Республики Бурятия, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В настоящее время в хозяйстве на постоянной основе трудятся 50 человек. В планах открыть собственный убойный цех, откармливать ежегодно 600 голов и отправлять их на экспорт.

Также глава региона ознакомился с работой солнечной электростанции. Отметим, данный проект реализован совместно с казахстанскими и французскими компаниями. Строительство станции, расположенной на площади 30 га финансировалось иностранными инвесторами.

Из них 7 млрд тенге выделил Европейский банк развития. Солнечная электростанция намерена генерировать 14 мВт электроэнергии. В будущем инвесторы — ТОО «ZHETYSU SOLAR 50», а также АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» намерены построить электростанции мощностью 100 и 50 МВт. Цель этих проектов — решить проблему дефицита энергии и улучшить экологическую обстановку в регионе.

Вместе с тем, Умирзак Естаевич встретился с футбольной командой «Арыс», которая уже в следующем году в новом сезоне начнет представлять Туркестанскую область в Премьер-лиге. Напомним, в нынешнем чемпионате по футболу среди команд Первой лиги команда «Арыс» стала серебряным призером. Аким области пожелал спортсменам удачи и победы в предстоящем спортивном сезоне.

«Мы всегда готовы поддержать развитие футбола. Помните, что у вас 2 млн. болельщиков в Туркестанской области. Это значит, что футбол просто обязан развиваться. Мы возлагаем на вас огромные надежды», — подчеркнул Умирзак Шукеев.

В тоже время, глава региона осмотрел цех по пошиву обуви «Арай» и приобрел для внучки кожаные сапожки. Стоимость детской обуви составляет 10-13 тыс. тенге. Аким области поддержал отечественных товаропроизводителей и дал высокую оценку качеству продукции.

Следует отметить, обувь здесь шьют из натуральной кожи и меха за стеклянной перегородкой прямо в торговом зале. Это семейный бизнес, выпускающий ежегодно 5 тыс. пар обуви. Необходимое сырье поставляется из Турции, России и Жамбылской области. Продукция реализуется по цене от 12 до 19 тыс. тенге.

После взрывов на полученные 5 млн тенге удалось обновить помещение и наладить продажи по всему Казахстану. Оптовики раскупили ассортимент на несколько партий вперёд. Сейчас хозяин передаёт свой опыт сыну и планирует открыть такой же цех и магазин в Туркестане. Умирзак Шукеев поручил открыть такие производства во всех районах. Для этого разработают специальный кредитный продукт.

В целях развития деятельности предприятие от ТОО «Арыс» получило кредит в 5 млн тенге. Помимо этого, в связи с чрезвычайной ситуацией через ТОО «МФО «Ырыс»в рамках программы «Қамқор» под процентную ставку 1% годовых товариществу был предоставлен займ в размере 5 млн тенге. Наряду с этим, в связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей 24 июня 2019 года, через ОО «Менің Атамекенім» на восстановительные работы здания была представлена компенсация в сумме 1,4 млн тенге.