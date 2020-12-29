Эпидемиологической ситуации в Шымкенте другие регионы страны могут только позавидовать.

Корона-статистика в третьем городе миллионнике страны образцово-показательная. 27 декабря в Шымкенте было зарегистрировано лишь 4 случая заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Днем ранее выявили 7 пациентов с положительным тестом на опасный вирус.

«В течение месяца бывало доходило до 10-14 случаев, в целом по стране наши цифры более-менее нормальные, и мы считаемся благополучными и находимся в зеленой зоне», — говорит Жумабек ЕРЖАНОВ, заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг г.Шымкента.

Не вызывает опасений у городских санврачей и ситуация с пневмонией. За 27 декабря было зарегистрировано 8 случаев пневмонии с признаками ковида. При этом за последние несколько недель в Шымкенте от опасного вируса не умерло ни одного пациента. Тем не менее, в городском департаменте по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг предупреждают, дальнейшие показатели зависят лишь от самих граждан. Впереди Новый год — корпоративы, массовые гулянья, утренники и другие массовые торжества под строгим запретом.

«С 25 декабря по 5 января, на этот период запрещается проведение массовых мероприятий, тоев как и раньше было, дней рождения, кудаи, организация массовых праздничных гуляний, вечеринок, елок. Призываем новогодний праздник отмечать в семейном кругу, самое главное, чтобы не было скученности, дистанцию соблюдали, масочный режим», — говорят санврачи.

Большинство горожан идею санврачей поддерживают и планируют провести новый год в тихом семейном кругу. Пожалуй, именно этот, не самый радостный год, когда многие потеряли своих родных и близких, научил людей ценить время, проведенное с семьей.

Санврачи полагаются на рассудительность наших граждан, но тем не менее уже усилили рейдовые мероприятия.

Проверки будут проводиться и днем и ночью. Любителей корпоративов и других массовых торжеств будет ждать внушительный штраф.