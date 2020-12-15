При поддержке Фонда науки увеличено производство колбасных казахстанских деликатесов из мяса индейки.

В Ордабасинском районе расширено производство колбасных деликатесов из мяса индейки. На производство этой продукции ТОО «Ордабасы кус» в 2016 году выиграло грант у Фонда науки.

Казахстанские деликатесы производят путем глубокой переработки только из мяса индейки. Мощность производства 5 тысяч тонн продукции в год. Новое оборудование позволит увеличить объем продукции в два с половиной раза.

Наталья ИВАНОВА, заместитель генерального директора по производству и сбыту ТОО «Ордабасы кус»: «Сейчас мы производим 30 наименовании продукции. Среди них сырокопченая колбаса «Бадам» и многие другие. Мы не собираемся останавливаться на этом. Сейчас мы производим продукцию только из мяса индейки. Но в ближайшее время будем заниматься кониной, говядиной. Вся продукция — «халал»».

Производство полностью автоматизировано. Оборудование оснащено климатической камерой, термокамерой и сушилкой. За процессом производства технологи могут следить онлайн. Это дает возможность улучшить качество.

Мадина АБДРАШОВА работник ТОО «Ордабасы кус»:»Делаю сосиски, называются «Саяхат». Внутри чистое мясо индейки без примесей, а оболочку производят из внутренностей барана. Сейчас повесим на палочку, затем на раму и потом в печь».

В колбасном цехе работают 45 человек. На производство деликатесов потрачено 950 млн тенге. По утверждению работников цеха, казахстанские деликатесы ничем не уступают зарубежным аналогам. В ближайшее время продукцию отправят на экспорт в Арабские Эмираты и Францию.