Полицейские Туркестанской области поздравили с наступающим Новым годом более 20 малообеспеченных семей.

В преддверии празднования нового 2021 года сотрудники Келесского районного отдела полиции посетили 21 многодетную и малообеспеченную семью и поздравили с наступающим праздником и вручили новогодние подарки. В рамках благотворительного мероприятия полицейские Келесского РОП решили оказать помощь нуждающимся семьям и жителям ра йона. Стражи порядка единогласно поддержали инициативу и на собранные средства приобрели для малообеспеченных семей продукты первой необходимости и подарки, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

С благотворительной акцией полицейские посетили дома 21 семьи, поздравили с праздником и раздали продукты питания и новогодние подарки для детей. В свою очередь, благодарные жители выразили огромную признательность руководству и личному составу районного отдела полиции за оказанную помощь и внимание.

«Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам районного отдела полиции. Нам вручили продукты для праздничного стола и обрадовали наших детей подарками. Желаем успехов Вам в вашей работе!» — поблагодарили жители района.

Как отметил начальник РОП полковник полиции Болат Каныбеков, данное мероприятие стало уже доброй традицией для полицейских. Личный состав Келесского РОП всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся и работа в этом направление будет продолжена. Проведение подобных мероприятий может служить добрым примером тесного взаимодействия полиции и населения. Стражи порядка в любое трудное время готовы вносить свой вклад в улучшение общего благосостояния, показывая яркий урок милосердия и человечности.