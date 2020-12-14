В торжественном мероприятии аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил присутствующих с Днем Независимости и отметил стремительное развитие Шымкента за годы независимости.

Благодаря независимости развитие города Шымкент вышло на новый уровень. В год обретения независимости население Шымкента составляло 400 тысяч человек, сегодня оно достигло свыше 1 миллиона человек. Площадь города увеличилась с 13 тысяч гектаров до 116,3 тысяч гектаров, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В своем выступлении Мурат Дуйсенбекович отметил, что в 1994 году городской бюджет составлял 1,0 миллиард тенге, на сегодняшний день этот показатель составляет свыше 455 миллиардов тенге. В экономику города направлено более 2,6 трлн тенге инвестиций. С 1991 года в эксплуатацию введено 6,1 миллиона квадратных метров жилья.

«Все наши достижения являются результатом независимости, упорного труда наших граждан, которые трудились на этом пути. Пусть наша страна и Независимость будет вечной», — сказал аким города.

В ходе торжественного мероприятия, в онлайн-формате открылись общеобразовательная школа на 1200 мест в микрорайоне «Асар», медицинский центр «Атамекен» на 500 человек в смену в микрорайоне «Нурсат», а также предприятие по производству цветных металлов и арматуры.

Кроме того, Указом Президента РК 46 граждан по городу Шымкент были удостоены Государственной награды РК за заслуги в государственной и общественной жизни, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

СПИСОК граждан города Шымкент, награжденных государственными наградами Указом Президента Республики Казахстан.

Орденом «Құрмет»

1. Амангельдиев Момбек — известный писатель, историк, автор множества книг по истории Шымкента, а также по происхождению казахских племен.

2. Абдикадырова Зура Колибаевна — ветеран труда, мать, воспитывающая 5 детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Жузенова Гулия Бексултановна — директор товарищества с ограниченной ответственностью «Экофарм Интернейшнл», предприниматель, обеспечивший занятость свыше 250 жителей города.

4. Рысбеков Сергали Ешимханович — председатель общественного объединения «Совет ветеранов и инвалидов войны в Афганистана», известный гражданин, воспитывающий будущие поколения в духе патриотизма.

Почетной грамотой Президента Республики Казахстан

1. Ханбиби Есенкаракызы -лауреат ордена «Парасат», Международной литературной премии «Алаш», известная поэтесса, писательница, автор многих популярных книг и песен.

2. Конысбек Байдулла — ветеран труда, журналист-ветеран, внесший вклад в развитие журналистики и публицистики в южном регионе, создание областного комитета по телевидению и радио. Заложил основу Филиала Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» телеканала «Казахстан-Шымкент» и внес весомый вклад в его рост и процветание.

3. Торопов Вадим Александрович — председатель Общественного объединения «Городское общество инвалидов города Шымкент», гражданин, вносящий свой вклад в общественную жизнь и развитие социальной сферы города.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени

1. Минчук Василий Иванович — водитель скорой медицинской помощи, сотрудник медицинской сферы, внесший значительный вклад в спасение жизни многих людей во время пандемии.

2. Арысбаев Бейбит Конусбаевич — машинист акционерного общества «Қазақстан темір жолы — грузовые перевозки», опытный специалист, работающий в сфере железнодорожных услуг около 40 лет, вносящий весомый вклад в развитие данной отрасли.

3. Алиходжаев Серик Аширходжаевич — санитар-куратор Центра оказания специальных социальных услуг №2, гражданин, ухаживающий за людьми с психическими расстройствами.

Медалью «За трудовое отличие»

1. Парманов Бухарбай Рыскулович — аким Абайского района города Шымкент, гражданин, вносящий значительный вклад в развитие государственной службы и общественно-политической жизни города.

2. Ахметбаев Гани Молдабекович – Шымкентского городского маслихата, гражданин, вносящий значительный вклад в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь города и развитие национальных видов спорта в стране.

3. Мырзатаева Райхан Мухитовна — ветеран труда, ветеран сферы образования, ветеран педагог, внесший весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.

4. Дробот Валерий Васильевич — ведущий инженер акционерного общества «Аэропорт Шымкент», опытный специалист, проработавший в данной сфере более 23 лет.

5. Усенова Гульнара Каримовна – председатель общественного объединения «Республиканской ассоциации «Асыл Бала», обладатель золотой медали онлайн-чемпионата среди 87 стран по ментальной арифметике «UCMAS» школьников Международной академии «Алиар».

6. Кошенов Бахыт Кыдырбекович — Директор Футбольной Академии — Клуба «Оңтүстік», заслуженный тренер, вносящий свой вклад в развитие футбола среди молодежи нашего города.

7. Кансеитова Служан Усипалиевна — учитель общей средней школы №120 имени Б. Момышулы, педагог-ветеран, на протяжении многих лет вносящий свой вклад в развитие сферы образования и воспитания подрастающего поколения.

8. Майханов Галымжан Тастанович — председатель Общественного объединения «Союз ветеранов войны в Афганистане и локальных войн Республики Казахстан» города Шымкент, известный гражданин, воспитывающий будущие поколения в духе патриотизма.

9. Исаева Гульнара Есиркеповна — логопед Шымкентского детского дома №3, воспитатель, вносящий свой вклад в развитие в обществе детей, оставшихся без попечения родителей.

10. Маликов Али Аблязизович — гражданин, трудящийся на протяжении 22 лет старшим оператором телеканала «Оңтүстік».

11. Курбанова Гульжан Маратовна – ответственный специалист товарищества с ограниченной ответственностью «ЛТД Тұрмыс» по уборке городских улиц.

12. Морозова Ольга Юрьевна — учитель специализированной гимназии №8 имени Мухамеда Хайдара Дулати с обучением на трех языках, победитель в номинации «Мастер-педагог», заслуженный педагог, вносящий свой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

13. Сарсембаев Максат Курмангазиевич — инспектор по трудотерапии реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями «Шапагат», многократный победитель Чемпионата Казахстана по плаванию, чемпион Паралимпийских игр 2019 года Республики Казахстан. Трудолюбивый гражданин, открывший в Шымкенте спортзал для людей с ограниченными возможностями.

14. Менликараев Тоймурат Сыбаевич — гражданин, заложивший основу современных объектов на благо народа и много лет вносящий вклад в развитие строительной отрасли.

Медалью «Шапагат»

1. Пахомова Татьяна Юрьевна — заведующая отделением городского кардиологического центра, гражданка, на протяжении долгих лет, вносящая свой вклад в охрану здоровья населения и развитие медицины.

2. Дулаев Бахтияр Мушурович — волонтер Шымкентского городского филиала Общества «Қызыл ай», который во время пандемии помог раздать продукты питания и медицинское оборудование около 500 малообеспеченным семьям.

3. Ахметова Светлана Изтлеуовна — опекун детей с болезнью «Мукополисахаридоз», внесшая свой вклад бесплатному распространению, среди детей с данным заболеванием, препарата «Наглазим», который был внедрен впервые в Казахстане.

4. Карсыбаева Тиллакуль Тасбулатовна — индивидуальный предприниматель, обладательница «Күміс алқа», предприниматель, который занимается продвижением казахских орнаментов и работает над созданием национального бренда.

5. Айдосов Байдалихан Токмахамбетович — председатель Протезно-ортопедического центра «Көгершін», почетный гражданин, заботящийся и помогающий людям с ограниченными возможностями.

6. Сейдалина Жибек Маратовна — главный врач городской поликлиники №5, гражданка, много лет работающая в сфере охраны здоровья населения и развития медицины.

Почетной грамотой Республики Казахстан

1. Хыдырова Загипа Акжоловна — швея швейной фабрики «Гауһар», сотрудники швейной фабрики «Гауһар» в период пандемии в нашем городе производили медицинские маски для населения.

2. Казаханов Беиржан Батырович — помощник председателя общественного объединения «Городское общество инвалидов города Шымкент», гражданин, активно участвовавший в реализации проекта доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в рамках Конвенции о правах инвалидов Организации Объединенных Наций.