Аким города Шымкент Мурат Айтенов провел прием граждан в онлайн режиме и ответил на их личные вопросы.

На онлайн-встречу зарегистрировались более 10 жителей города. В основном вопросы касались социальных, инфраструктурных, занятости, земельных и коммунальных сфер.

Мурат Дуйсенбекович отметил, что для снижения показателя безработицы в населенных пунктах нужно развивать тепличный кластер и животноводческий комплекс.

Кроме того, записавшаяся на прием жительница населенного пункта Карл Маркс Абайского района Сулушаш Курашева подняла вопрос об освещении Бадамской улицы.

По словам акима города, разработка проектно-сметной документации по освещению данной территории будет включена в план работ на 2021-2022 годы, системы освещения будут осуществляться в первую очередь на улицах, где расположены объекты социальной сферы.

Соответствующие работы ведутся по обеспечению доступа в интернет населения жилого массива Кокбулак. Выделен специальный земельный участок под установку антенного устройства для обеспечения жилого массива интернетом. Работы по установке базовых станций оператора будут завершены до конца года.

Кроме того, на встрече жительницы Енбекшинского района Карлыгаш Жусупалиева и Динара Насырова пожаловались на нерешенные жилищные вопросы. Аким города сообщил, что в соответствии с требованиями закона жилье будет предоставляться только по очереди. Он поручил руководителю профильной отрасли организовать работу в открытом формате.