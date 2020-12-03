За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 133 887 случаев, из них:
в ВКО — 16670 (+140),коро
в городе Алматы — 16269(+72),
в городе Нур-Султан — 16190(+41),
в Атырауской области — 11708(+31),
в Карагандинской области — 11164(+21),
в ЗКО — 8140(+34),
в СКО — 6713(+97),
в Павлодарской области — 6674(+99),
в Алматинской области — 5801(+24),
в Костанайской области — 5553(+82),
в Акмолинской области — 5432(+89),
в городе Шымкент — 5381(+5),
в Жамбылской области — 4467(+15),
в Актюбинской области — 3493(+5),
в Туркестанской области — 3495(+7),
в Мангистауской области — 3441(+5),
в Кызылординской области — 3296(+2).
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 827 человека, среди которых 904 детей. В стационарах находится – 3 541 пациент, на амбулаторном уровне – 10 286 человек. 218 человек находятся в тяжелом состоянии, 35– крайней степени тяжести, 31 — на аппаратах ИВЛ.