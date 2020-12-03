За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 133 887 случаев, из них:

в ВКО — 16670 (+140),коро

в городе Алматы — 16269(+72),

в городе Нур-Султан — 16190(+41),

в Атырауской области — 11708(+31),

в Карагандинской области — 11164(+21),

в ЗКО — 8140(+34),

в СКО — 6713(+97),

в Павлодарской области — 6674(+99),

в Алматинской области — 5801(+24),

в Костанайской области — 5553(+82),

в Акмолинской области — 5432(+89),

в городе Шымкент — 5381(+5),

в Жамбылской области — 4467(+15),

в Актюбинской области — 3493(+5),

в Туркестанской области — 3495(+7),

в Мангистауской области — 3441(+5),

в Кызылординской области — 3296(+2).

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 827 человека, среди которых 904 детей. В стационарах находится – 3 541 пациент, на амбулаторном уровне – 10 286 человек. 218 человек находятся в тяжелом состоянии, 35– крайней степени тяжести, 31 — на аппаратах ИВЛ.