За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 47
город Алматы — 74
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 68
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 37
Атырауская область — 39
Восточно-Казахстанская область — 60
Жамбылская область — 30
Западно-Казахстанская область — 43
Карагандинская область — 32
Костанайская область — 72
Кызылординская область — 4
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 71
Северо-Казахстанская область — 70
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 142986 заболевших.