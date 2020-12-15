коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 661 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 47

город Алматы — 74

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 68

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 37

Атырауская область — 39

Восточно-Казахстанская область — 60

Жамбылская область — 30

Западно-Казахстанская область — 43

Карагандинская область — 32

Костанайская область — 72

Кызылординская область — 4

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 71

Северо-Казахстанская область — 70

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 142986 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА