За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 58
город Алматы — 72
Акмолинская область — 58
Актюбинская область — 6
Алматинская область — 41
Атырауская область — 49
Восточно-Казахстанская область — 68
Жамбылская область — 8
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 65
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 13
Павлодарская область — 75
Северо-Казахстанская область — 63
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 147236 заболевших.
На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек (13 436 КВИ+ и 11 711 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 375 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 772 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 249 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ –43 пациента.
За прошедшие сутки зафиксированы 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 45 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44414, летальных случаев — 475, выздоровевших — 32228.