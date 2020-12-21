В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 58

город Алматы — 72

Акмолинская область — 58

Актюбинская область — 6

Алматинская область — 41

Атырауская область — 49

Восточно-Казахстанская область — 68

Жамбылская область — 8

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 65

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 13

Павлодарская область — 75

Северо-Казахстанская область — 63

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 147236 заболевших.

На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 147 человек (13 436 КВИ+ и 11 711 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 375 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 772 пациента.