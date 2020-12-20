За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 68
город Алматы — 51
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 59
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 25
Атырауская область — 74
Восточно-Казахстанская область — 60
Жамбылская область — 6
Западно-Казахстанская область — 37
Карагандинская область — 32
Костанайская область — 66
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 12
Павлодарская область — 80
Северо-Казахстанская область — 66
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 146584 заболевших.