коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 68

город Алматы — 51

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 59

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 25

Атырауская область — 74

Восточно-Казахстанская область — 60

Жамбылская область — 6

Западно-Казахстанская область — 37

Карагандинская область — 32

Костанайская область — 66

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 12

Павлодарская область — 80

Северо-Казахстанская область — 66

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 146584 заболевших.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА