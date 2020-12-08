За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 670 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 41
город Алматы — 65
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 60
Алматинская область — 23
Атырауская область — 61
Восточно-Казахстанская область — 71
Жамбылская область — 18
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 75
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 104
Северо-Казахстанская область — 75
Туркестанская область — 4.
Всего в стране выявлены 137653 заболевших.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 210 человека, среди которых
1 001 детей. В стационарах находится – 3 803 пациент, на амбулаторном уровне – 10 407 человек. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 – крайней степени тяжести, 36 — на аппаратах ИВЛ.