За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 670 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 41

город Алматы — 65

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 60

Алматинская область — 23

Атырауская область — 61

Восточно-Казахстанская область — 71

Жамбылская область — 18

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 75

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 104

Северо-Казахстанская область — 75

Туркестанская область — 4.

Всего в стране выявлены 137653 заболевших.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 210 человека, среди которых

1 001 детей. В стационарах находится – 3 803 пациент, на амбулаторном уровне – 10 407 человек. 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 – крайней степени тяжести, 36 — на аппаратах ИВЛ.