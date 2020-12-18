В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 54

город Алматы — 66

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 57

Актюбинская область — 4

Алматинская область — 43

Атырауская область — 60

Восточно-Казахстанская область — 65

Жамбылская область — 25

Западно-Казахстанская область — 36

Карагандинская область — 31

Костанайская область — 68

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 98

Северо-Казахстанская область — 64

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 145213 заболевших.

На 18 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 349 человек (13 515 КВИ+ и 11 834 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 389 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 960 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 242 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 35 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.