За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 690 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 54
город Алматы — 66
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 57
Актюбинская область — 4
Алматинская область — 43
Атырауская область — 60
Восточно-Казахстанская область — 65
Жамбылская область — 25
Западно-Казахстанская область — 36
Карагандинская область — 31
Костанайская область — 68
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 98
Северо-Казахстанская область — 64
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 145213 заболевших.
На 18 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 349 человек (13 515 КВИ+ и 11 834 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 389 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 960 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 242 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 35 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.