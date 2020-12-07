За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 67
город Алматы — 67
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 60
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 28
Атырауская область — 29
Восточно-Казахстанская область — 100
Жамбылская область — 16
Западно-Казахстанская область — 43
Карагандинская область — 28
Костанайская область — 77
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 106
Северо-Казахстанская область — 68
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 136983 заболевших.