коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 712 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 67

город Алматы — 67

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 60

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 28

Атырауская область — 29

Восточно-Казахстанская область — 100

Жамбылская область — 16

Западно-Казахстанская область — 43

Карагандинская область — 28

Костанайская область — 77

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 106

Северо-Казахстанская область — 68

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 136983 заболевших.

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