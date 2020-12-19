За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 55

город Алматы — 65

Акмолинская область — 58

Актюбинская область — 11

Алматинская область — 45

Атырауская область — 95

Восточно-Казахстанская область — 63

Жамбылская область — 14

Западно-Казахстанская область — 37

Карагандинская область — 32

Костанайская область — 67

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 95

Северо-Казахстанская область — 64

Туркестанская область — 7

Всего в стране выявлены 145932 заболевших.

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