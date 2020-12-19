За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 55
город Алматы — 65
Акмолинская область — 58
Актюбинская область — 11
Алматинская область — 45
Атырауская область — 95
Восточно-Казахстанская область — 63
Жамбылская область — 14
Западно-Казахстанская область — 37
Карагандинская область — 32
Костанайская область — 67
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 95
Северо-Казахстанская область — 64
Туркестанская область — 7
Всего в стране выявлены 145932 заболевших.