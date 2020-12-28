За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 57

город Алматы — 83

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 54

Актюбинская область — 4

Алматинская область — 57

Атырауская область — 133

Восточно-Казахстанская область — 49

Жамбылская область — 17

Западно-Казахстанская область — 39

Карагандинская область — 39

Костанайская область — 62

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 65

Северо-Казахстанская область — 57

Туркестанская область — 10

Всего в стране выявлены 152460 заболевших.

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