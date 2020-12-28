За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 57
город Алматы — 83
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 54
Актюбинская область — 4
Алматинская область — 57
Атырауская область — 133
Восточно-Казахстанская область — 49
Жамбылская область — 17
Западно-Казахстанская область — 39
Карагандинская область — 39
Костанайская область — 62
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 65
Северо-Казахстанская область — 57
Туркестанская область — 10
Всего в стране выявлены 152460 заболевших.