коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 75

город Алматы — 88

город Шымкент — 6

Акмолинская область — 59

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 49

Атырауская область — 62

Восточно-Казахстанская область — 71

Жамбылская область — 12

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 34

Костанайская область — 67

Кызылординская область — 8

Мангистауская область — 18

Павлодарская область — 66

Северо-Казахстанская область — 64

Туркестанская область — 6

Всего в стране выявлены 148708 заболевших.

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