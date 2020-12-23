За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 75
город Алматы — 88
город Шымкент — 6
Акмолинская область — 59
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 49
Атырауская область — 62
Восточно-Казахстанская область — 71
Жамбылская область — 12
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 34
Костанайская область — 67
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 18
Павлодарская область — 66
Северо-Казахстанская область — 64
Туркестанская область — 6
Всего в стране выявлены 148708 заболевших.