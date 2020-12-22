коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 106

город Алматы — 80

город Шымкент — 5

Акмолинская область — 56

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 40

Атырауская область — 62

Восточно-Казахстанская область — 75

Жамбылская область — 10

Западно-Казахстанская область — 45

Карагандинская область — 34

Костанайская область — 65

Кызылординская область — 4

Мангистауская область — 17

Павлодарская область — 68

Северо-Казахстанская область — 62

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 147975 заболевших

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