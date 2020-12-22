За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 106
город Алматы — 80
город Шымкент — 5
Акмолинская область — 56
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 40
Атырауская область — 62
Восточно-Казахстанская область — 75
Жамбылская область — 10
Западно-Казахстанская область — 45
Карагандинская область — 34
Костанайская область — 65
Кызылординская область — 4
Мангистауская область — 17
Павлодарская область — 68
Северо-Казахстанская область — 62
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 147975 заболевших