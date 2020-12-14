За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 67

город Алматы — 72

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 71

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 48

Атырауская область — 58

Восточно-Казахстанская область — 78

Жамбылская область — 28

Западно-Казахстанская область — 41

Карагандинская область — 31

Костанайская область — 74

Кызылординская область — 7

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 73

Северо-Казахстанская область — 68

Туркестанская область — 7

Всего в стране выявлены 142325 заболевших.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 998 человека, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находятся

4 139 пациентов, на амбулаторном лечении – 21 828 человек. 240 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – в крайней степени тяжести, 40 — на аппаратах ИВЛ.