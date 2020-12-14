За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 67
город Алматы — 72
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 71
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 48
Атырауская область — 58
Восточно-Казахстанская область — 78
Жамбылская область — 28
Западно-Казахстанская область — 41
Карагандинская область — 31
Костанайская область — 74
Кызылординская область — 7
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 73
Северо-Казахстанская область — 68
Туркестанская область — 7
Всего в стране выявлены 142325 заболевших.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 998 человека, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находятся
4 139 пациентов, на амбулаторном лечении – 21 828 человек. 240 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – в крайней степени тяжести, 40 — на аппаратах ИВЛ.