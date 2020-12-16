За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 86
город Алматы — 77
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 65
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 49
Атырауская область — 60
Восточно-Казахстанская область — 64
Жамбылская область — 32
Западно-Казахстанская область — 38
Карагандинская область — 31
Костанайская область — 70
Кызылординская область — 9
Мангистауская область — 9 Павлодарская область — 80
Северо-Казахстанская область — 65
Туркестанская область — 7
Всего в стране выявлены 143735 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 158 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44155, летальных случаев — 466, выздоровевших — 31767.