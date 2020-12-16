За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 86

город Алматы — 77

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 65

Актюбинская область — 3

Алматинская область — 49

Атырауская область — 60

Восточно-Казахстанская область — 64

Жамбылская область — 32

Западно-Казахстанская область — 38

Карагандинская область — 31

Костанайская область — 70

Кызылординская область — 9

Мангистауская область — 9 Павлодарская область — 80

Северо-Казахстанская область — 65

Туркестанская область — 7

Всего в стране выявлены 143735 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 181 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 158 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44155, летальных случаев — 466, выздоровевших — 31767.