коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 59

город Алматы — 110

город Шымкент — 10

Акмолинская область — 56

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 60

Атырауская область — 79

Восточно-Казахстанская область — 41

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 38

Карагандинская область — 38

Костанайская область — 64

Кызылординская область — 8

Мангистауская область — 7

Павлодарская область — 90

Северо-Казахстанская область — 62

Туркестанская область — 15

Всего в стране выявлен 150951 заболевший.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА