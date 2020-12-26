За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 59
город Алматы — 110
город Шымкент — 10
Акмолинская область — 56
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 60
Атырауская область — 79
Восточно-Казахстанская область — 41
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 38
Карагандинская область — 38
Костанайская область — 64
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 7
Павлодарская область — 90
Северо-Казахстанская область — 62
Туркестанская область — 15
Всего в стране выявлен 150951 заболевший.