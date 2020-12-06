За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 69
город Алматы — 71
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 83
Актюбинская область — 10
Алматинская область — 40
Атырауская область — 27
Восточно-Казахстанская область — 125
Жамбылская область — 18
Западно-Казахстанская область — 41
Карагандинская область — 27
Костанайская область — 78
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 5
Павлодарская область — 110
Северо-Казахстанская область — 59
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 136271 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43073, летальных случаев — 454, выздоровевших — 30956.