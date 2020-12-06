коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 69

город Алматы — 71

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 83

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 40

Атырауская область — 27

Восточно-Казахстанская область — 125

Жамбылская область — 18

Западно-Казахстанская область — 41

Карагандинская область — 27

Костанайская область — 78

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 5

Павлодарская область — 110

Северо-Казахстанская область — 59

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 136271 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 193 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 104 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43073, летальных случаев — 454, выздоровевших — 30956.

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