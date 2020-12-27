За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 61
город Алматы — 85
город Шымкент — 7
Акмолинская область — 55
Актюбинская область — 7
Алматинская область — 62
Атырауская область — 132
Восточно-Казахстанская область — 39
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 34
Карагандинская область — 37
Костанайская область — 63
Кызылординская область — 6
Мангистауская область — 19
Павлодарская область — 79
Северо-Казахстанская область — 59
Туркестанская область — 16
Всего в стране выявлен 151727 заболевший.
За прошедшие сутки зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 107 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45415, летальных случаев — 490, выздоровевших — 32776.