За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 61

город Алматы — 85

город Шымкент — 7

Акмолинская область — 55

Актюбинская область — 7

Алматинская область — 62

Атырауская область — 132

Восточно-Казахстанская область — 39

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 34

Карагандинская область — 37

Костанайская область — 63

Кызылординская область — 6

Мангистауская область — 19

Павлодарская область — 79

Северо-Казахстанская область — 59

Туркестанская область — 16

Всего в стране выявлен 151727 заболевший.

За прошедшие сутки зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 107 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45415, летальных случаев — 490, выздоровевших — 32776.