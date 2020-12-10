За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 777 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 121

город Алматы — 74

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 66

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 38

Атырауская область — 28

Восточно-Казахстанская область — 99

Жамбылская область — 24

Западно-Казахстанская область — 29

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 73

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 9

Павлодарская область — 98

Северо-Казахстанская область — 72

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 139159 заболевших.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 832 человека, среди которых 1 004 детей. В стационарах находится – 3 762 пациент, на амбулаторном уровне – 10 070 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 41– крайней степени тяжести, 44 — на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43498, летальных случаев — 458, выздоровевших — 31217.