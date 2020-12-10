За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 777 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 121
город Алматы — 74
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 66
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 38
Атырауская область — 28
Восточно-Казахстанская область — 99
Жамбылская область — 24
Западно-Казахстанская область — 29
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 73
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 9
Павлодарская область — 98
Северо-Казахстанская область — 72
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 139159 заболевших.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 832 человека, среди которых 1 004 детей. В стационарах находится – 3 762 пациент, на амбулаторном уровне – 10 070 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 41– крайней степени тяжести, 44 — на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43498, летальных случаев — 458, выздоровевших — 31217.