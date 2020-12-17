За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 788 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 111
город Алматы — 77
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 59
Актюбинская область — 12
Алматинская область — 49
Атырауская область — 77
Восточно-Казахстанская область — 69
Жамбылская область — 33
Западно-Казахстанская область — 27
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 70
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 10
Павлодарская область — 88
Северо-Казахстанская область — 65
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 144523 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 158 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44314, летальных случаев — 466, выздоровевших — 31925.