За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 788 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 111

город Алматы — 77

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 59

Актюбинская область — 12

Алматинская область — 49

Атырауская область — 77

Восточно-Казахстанская область — 69

Жамбылская область — 33

Западно-Казахстанская область — 27

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 70

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 10

Павлодарская область — 88

Северо-Казахстанская область — 65

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 144523 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 158 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 44314, летальных случаев — 466, выздоровевших — 31925.