коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 88

город Алматы — 80

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 72

Актюбинская область — 13

Алматинская область — 62

Атырауская область — 50

Восточно-Казахстанская область — 97

Жамбылская область — 26

Западно-Казахстанская область — 38

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 75

Кызылординская область — 3

Мангистауская область — 9

Павлодарская область — 80

Северо-Казахстанская область — 67

Туркестанская область — 3

Всего в стране выявлены 141578 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 104 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43935, летальных случаев — 464, выздоровевших — 31468.

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