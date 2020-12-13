За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 88
город Алматы — 80
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 72
Актюбинская область — 13
Алматинская область — 62
Атырауская область — 50
Восточно-Казахстанская область — 97
Жамбылская область — 26
Западно-Казахстанская область — 38
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 75
Кызылординская область — 3
Мангистауская область — 9
Павлодарская область — 80
Северо-Казахстанская область — 67
Туркестанская область — 3
Всего в стране выявлены 141578 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 162 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 104 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43935, летальных случаев — 464, выздоровевших — 31468.