За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 836 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 118

город Алматы — 75

город Шымкент — 7

Акмолинская область — 67

Актюбинская область — 9

Алматинская область — 45

Атырауская область — 40

Восточно-Казахстанская область — 129

Жамбылская область — 24

Западно-Казахстанская область — 40

Карагандинская область — 29

Костанайская область — 72

Кызылординская область — 4

Мангистауская область — 9

Павлодарская область — 90

Северо-Казахстанская область — 72

Туркестанская область — 6

Всего в стране выявлены 139995 заболевших.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 818 человек, среди которых 999 детей.

В стационарах находится – 3 862 пациент, на амбулаторном уровне – 9 956 человек. 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 43 — на аппаратах ИВЛ.