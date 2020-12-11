За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 836 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 118
город Алматы — 75
город Шымкент — 7
Акмолинская область — 67
Актюбинская область — 9
Алматинская область — 45
Атырауская область — 40
Восточно-Казахстанская область — 129
Жамбылская область — 24
Западно-Казахстанская область — 40
Карагандинская область — 29
Костанайская область — 72
Кызылординская область — 4
Мангистауская область — 9
Павлодарская область — 90
Северо-Казахстанская область — 72
Туркестанская область — 6
Всего в стране выявлены 139995 заболевших.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 818 человек, среди которых 999 детей.
В стационарах находится – 3 862 пациент, на амбулаторном уровне – 9 956 человек. 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 43 — на аппаратах ИВЛ.