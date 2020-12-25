За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 60

город Алматы — 95

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 58

Актюбинская область — 11

Алматинская область — 61

Атырауская область — 62

Восточно-Казахстанская область — 61

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 29

Карагандинская область — 37

Костанайская область — 65

Кызылординская область — 4

Мангистауская область — 12

Павлодарская область — 93

Северо-Казахстанская область — 61

Туркестанская область — 9

Всего в стране выявлены 150 198 заболевших.

В Казахстане 1 302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 75,

в городе Алматы — 198,

в городе Шымкент — 2,

в Акмолинской области — 70,

в Алматинской области — 28,

в Атырауской области — 19,

в ВКО — 579,

в ЗКО — 45,

в Карагандинской области — 33,

в Костанайской области — 4,

в Кызылординской области — 6,

в Мангистауской области — 8,

в Павлодарской области — 93,

в СКО — 135,

в Туркестанской области — 7.

Всего в стране выздоровели – 136 365 человек от COVID-19.