За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 60
город Алматы — 95
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 58
Актюбинская область — 11
Алматинская область — 61
Атырауская область — 62
Восточно-Казахстанская область — 61
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 29
Карагандинская область — 37
Костанайская область — 65
Кызылординская область — 4
Мангистауская область — 12
Павлодарская область — 93
Северо-Казахстанская область — 61
Туркестанская область — 9
Всего в стране выявлены 150 198 заболевших.
В Казахстане 1 302 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан — 75,
в городе Алматы — 198,
в городе Шымкент — 2,
в Акмолинской области — 70,
в Алматинской области — 28,
в Атырауской области — 19,
в ВКО — 579,
в ЗКО — 45,
в Карагандинской области — 33,
в Костанайской области — 4,
в Кызылординской области — 6,
в Мангистауской области — 8,
в Павлодарской области — 93,
в СКО — 135,
в Туркестанской области — 7.
Всего в стране выздоровели – 136 365 человек от COVID-19.