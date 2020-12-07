В Казнете пользователи постят снимок необычного сорта цитрусовых. Автор фото утверждает, что во фрукте содержится кровь. На самом деле это не так.

Красные, или кровавые апельсины, – это специально выведенный сорт. Эти цитрусы – результат мутации обычного апельсина, который в свою очередь является продуктом скрещивания мандарина и помело, сообщает stopfake.kz.

Кровавый оттенок фрукту придает наличие антоцианов, пигментов, характерных для цветов, но редко встречающихся в цитрусовых. Эти пигменты являются антиоксидантами и снижают риск многих возрастных заболеваний. Как и все цитрусовые, красные апельсины богаты витаминами С и А, железом и кальцием.

Таким образом, апельсины с необычной красной мякотью – это лишь сорт фруктов, а не результат добавления в них чьей-либо крови.