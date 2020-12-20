Один из родителей особенных детей не платит земельный налог.

Согласно законодательству РК, для нескольких категорий граждан предусмотрены такие льготы.

«3. Если иное не установлено настоящей статьей, не являются плательщиками земельного налога:

4) (…) а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида, … до достижения ими совершеннолетия по:

земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем; придомовым земельным участкам; земельным участкам, предоставленным для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки; земельным участкам, занятым под гаражи;»

(Статья 498, 3 пункт, 4 подпункт Налогового кодекса РК)

По словам специалистов налогового органа, данные об особенных детей и их родителей интегрированы с базой комиссии МСЭ. Все данные есть в базе Комитета госдоходов РК. Поэтому, чтобы освободиться от земельного налога, родителям не нужно никуда обращаться.

(единый call-центр 1414 egov.kz)

Так как все данные по ИИН родителей особенных детей интегрированы с базой налоговых органов, один из родителей не платит земельного налога. Но если по разным факторам родителям приходят извещения об оплате земельного налога, то нужно обращаться к налоговикам.

Напомним, освобождается от земельного налога один из родителей особенных детей. Поэтому, если на имя второго родителя будет зарегистрировано недвижимое имущества, то нужно платит земельный налог.

К слову, согласно статье 498 Налогового кодекса РК, также освобождаются от земельного налога ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ним, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды.

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»