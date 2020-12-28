Согласно законодательству РК, для родителей особенных детей в судах предусмотрены льготы. То есть один из родителей освобожден от уплаты государственной пошлины.
«От уплаты государственной пошлины в судах освобождаются:
13) истцы – (…) один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида – по всем делам и документам».
(статья 616, 13) подпункт Налогового кодекса РК)
Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении прочих действий
«Освобождаются от уплаты государственной пошлины:
1) при предъявлении гражданского иска в уголовном деле;
(…) а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида».
(статья 622 Налогового кодекса РК)
По словам представителя суда города Шымкента Кабыла Дуйсенби, для того, чтобы воспользоваться льготами, одному из родителей особенных детей нужно предоставить суду вместе с нужными документами и оригинал справки об инвалидности ребенка.
Размер госпошлины в судах РК:
«1) если иное не установлено настоящим пунктом, с исковых заявлений имущественного характера:
*для физических лиц – 1 процент от суммы иска;
*для юридических лиц – 3 процента от суммы иска.»
(статья 610 Налогового кодекса РК)
Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»