Согласно законодательству РК, для родителей особенных детей в судах предусмотрены льготы. То есть один из родителей освобожден от уплаты государственной пошлины.

«От уплаты государственной пошлины в судах освобождаются:

13) истцы – (…) один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида – по всем делам и документам».

(статья 616, 13) подпункт Налогового кодекса РК)

Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении прочих действий

«Освобождаются от уплаты государственной пошлины:

1) при предъявлении гражданского иска в уголовном деле;

(…) а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида».

(статья 622 Налогового кодекса РК)

По словам представителя суда города Шымкента Кабыла Дуйсенби, для того, чтобы воспользоваться льготами, одному из родителей особенных детей нужно предоставить суду вместе с нужными документами и оригинал справки об инвалидности ребенка.

Размер госпошлины в судах РК:

«1) если иное не установлено настоящим пунктом, с исковых заявлений имущественного характера:

*для физических лиц – 1 процент от суммы иска;

*для юридических лиц – 3 процента от суммы иска.»

(статья 610 Налогового кодекса РК)

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»