Объем промышленной продукции в городе Шымкент 2 года назад составлял 319 млрд тенге, сегодня этот показатель достиг 523 млрд тенге.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

— Прошло более 2 лет с тех пор, как Шымкент Указом Елбасы был включен в категорию городов республиканского значения. Это историческое решение открыло прекрасную возможность для будущего нашего города. За этот период в город привлечено 1 трлн тенге инвестиций. Городской бюджет увеличился с 131,2 млрд тенге до 455,4 млрд тенге, — сказал М. Айтенов.

Кроме того, доля активных предпринимателей увеличилась с 71% до 88%.