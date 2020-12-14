Он выслушал проблемы населения и ответил на вопросы жителей.

Неделю назад, во время приема граждан в онлайн режиме, Мейрамкул Абилдакызы пригласила акима города в населенный пункт Кокбулак. Аким города принял предложение и отправился на встречу с населением, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В первую очередь М. Айтенов рассказал о проводимых работах по обеспечению населенного пункта интернетом.

— В целом, обеспечение высокоскоростным интернетом является серьезной проблемой для всего города. В жилом массиве мы устанавливаем базовую станцию оператора связи за свой счет через подрядную компанию. Теперь необходимо привезти ряд устройств из-за границы. В связи с этим возникают некоторые проблемы. Вопрос решится, как только их привезут. Для решения проблемы до конца года мы подписали соглашение с инвесторами. Вам стоит немножко подождать. Его обещают установить к 20 декабря. Этот вопрос находится под нашим контролем, — сказал аким города.

«Кокбулак» обеспечен качественной питьевой водой. Поэтапно решаются вопросы инфраструктурной системы. Заасфальтированы две улицы. Курсируют автобусы.

На встрече жители подняли вопрос укладки асфальта и строительства тротуаров. Также нужно провести реконструкцию Дома культуры. Кроме того, жители просили привлечь в населенный пункт инвесторов и решить проблему трудоустройства.

— Трудоустройство людей в отдаленных населенных пунктах — один из наших главных приоритетов. В этом направлении мы готовим программу. Самое главное — привлечь инвесторов. В этом случае мы должны сначала решить вопрос инфраструктуры. В настоящее время существует ряд предложений по яблоневым садам и виноградников. В целом, привлечь инвесторов в населенный пункт непросто. В этом случае мы должны сначала решить вопрос инфраструктуры. Дайте три месяца на изучение вопроса о привлечении инвесторов. Мы будет консультироваться с вами по каждому предложению инвестора. Нам также необходимо изучить область, в которой специализируется население. Мы еще раз встретимся с вами через три месяца и примем окончательное решение, — отметил аким города.

Жители затронули вопрос с орошением полей и водоснабжения. По словам акима города, в этом направлении даны поручения управлениям природных ресурсов и регулирования природопользования, сельского хозяйства и ветеринарии. Сейчас ведется исследование. В целом, еще предстоит изучить одиннадцать водоканалов в городе. Мурат Айтенов отметил, что нужно привести в порядок Бадам, а также необходимо изучить технологию капельного орошения. Изучение новых технологий — требование времени. Аким города сообщил, что эта технология будет применена на практике.

Глава города сообщил, что в следующем году будут выделены средства на строительство спортивной площадки и парка на территории школы. Проектно-сметная документация готова. Вопрос электроснабжения будет решен в ближайшее время.